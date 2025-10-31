Chontico Noche resultado del último sorteo hoy viernes 31 de octubre de 2025

El Chontico Noche se ha posicionado como uno de los sorteos más esperados por los colombianos, especialmente en el Valle del Cauca, donde cada noche miles de jugadores siguen el resultado con la ilusión de acertar el número ganador. Inspirado en el chontaduro, fruto típico de la región, y administrado por la Lotería del Chontico, este juego ha trascendido de una simple apuesta a una verdadera tradición que mezcla emoción, esperanza y entretenimiento en los hogares vallecaucanos.

Verificación de resultados y proceso de validación

Después de cada sorteo, la organización felicita a los afortunados ganadores e invita a todos los participantes a revisar su tiquete en un punto de venta autorizado. Allí podrán confirmar su número, validar el premio y completar el proceso oficial de forma segura y confiable.

Horarios del sorteo Chontico Noche

El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días, ofreciendo a los jugadores múltiples oportunidades para tentar la suerte:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además, la Lotería del Chontico cuenta con otras modalidades, como el Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último con premios especiales cada jueves, lo que mantiene viva la emoción durante toda la semana.

Modalidades de juego

El éxito del Chontico Noche radica en la variedad de formas de apostar, pensadas para todos los gustos y niveles de experiencia:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras (directo o combinado): acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Esta diversidad convierte al Chontico Noche en una experiencia dinámica, atractiva y accesible tanto para apostadores ocasionales como para jugadores frecuentes.



Valor de las apuestas

Una de las características más destacadas del Chontico Noche es su facilidad para participar, con montos que se ajustan a cualquier presupuesto:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada

Gracias a este rango, el juego se mantiene al alcance de todos, ofreciendo entretenimiento y emoción cada noche.

Requisitos para el cobro de premios

El proceso de reclamación de premios del Chontico Noche es totalmente seguro y transparente. Los ganadores deben presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad vigente.

Según el monto del premio (calculado en UVT – Unidad de Valor Tributario), se pueden requerir documentos adicionales:



Menor a 48 UVT : documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

Mayor a 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (expedida máximo 30 días antes).

El Chontico Noche continúa siendo un referente del azar responsable y parte esencial de la tradición vallecaucana, un juego que noche tras noche despierta ilusiones y mantiene viva la esperanza de ganar.