Actualizado: 10 de nov, 2025
Blu Radio Economía Juegos de azar ColorLoto resultados del último sorteo hoy lunes 10 de noviembre de 2025
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El sorteo número 0130 de ColorLoto de Baloto, realizado este lunes, 10 de noviembre de 2025, dejó como resultado la combinación de balotas:
En la modalidad de seis aciertos plenos, no se registraron ganadores, por lo que el premio mayor acumulado ascendió a $1.240 millones, cifra que queda disponible para el próximo sorteo.
Con estos resultados, el acumulado continúa en aumento y genera expectativa entre los apostadores. El próximo sorteo de ColorLoto se celebrará el jueves, 13 de noviembre de 2025, con la posibilidad de llevarse un premio superior a los mil cien millones de pesos.