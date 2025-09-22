En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
B King
Petro en Nueva York
Carlos Ramón González
Trump - Maduro
Balón de Oro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / ColorLoto, último sorteo y resultado lunes 22 de septiembre 2025

ColorLoto, último sorteo y resultado lunes 22 de septiembre 2025

En esta jornada, la premiación total reflejó un buen nivel de participación, con cientos de ganadores en las categorías intermedias y menores, aunque el premio mayor continúa sin ser reclamado.

ColorLoto
ColorLoto
Foto: Baloto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de sept, 2025

El sorteo número 0116 de ColorLoto de Baloto, realizado hoy jueves, 18 de septiembre de 2025, dejó como resultado la combinación de las siguientes balotas:

El acumulado de ColorLoto ascendió, luego del sorteo 0116 de este jueves, a $1.110 millones y el próximo sorteo se realizará el lunes, 22 de septiembre.

¿A qué hora juega ColorLoto?

  • Lunes a las 11:40 de la noche y jueves a las 11:00 de la noche.

Balance del sorteo

El juego ColorLoto de Baloto, vigilado por Supersalud y operado bajo licencia de Coljuegos, sigue atrayendo la atención de apostadores que buscan la oportunidad de llevarse millonarias sumas.

Con el nuevo acumulado de $1.110 millones, las expectativas para el próximo sorteo crecen, manteniendo la emoción en cada rincón del país.

El siguiente sorteo podría cambiar la vida de un jugador afortunado. Mientras tanto, los participantes de esta edición celebran sus premios y esperan seguir en la competencia por el gran acumulado que cada semana despierta más interés.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

ColorLoto

Loterías de hoy

Resultado de loterías

Publicidad

Publicidad

Publicidad