Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy 28 de agosto de 2025

El Dorado Mañana es uno de los juegos de chance más populares en Colombia. Se puede jugar en casi todas las ciudades y municipios del país en puntos de venta autorizados. Miles de apostadores esperan cada mañana el resultado con la ilusión de convertirse en ganadores.

Resultados de Dorado Mañana hoy

El número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves, 28 de agosto de 2025 es el 3290 - 7 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 3290

Dos últimas cifras: 90

Tres últimas cifras: 290

La quinta: 7

Desde el 2025, los jugadores también tienen la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional, que aumenta las oportunidades de ganar si coincide con otras cifras apostadas.



¿Cuánto paga el chance Dorado Mañana?

Los premios dependen de la modalidad de la apuesta y de cuántas cifras acierte el jugador. Así se pagan los aciertos por cada peso apostado:

4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

¿A qué hora juega Dorado Mañana?

El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:00 a.m. Los domingos y días festivos no se realiza. Los resultados se publican minutos después de finalizado el sorteo.

¿Qué se necesita para reclamar un premio?

De acuerdo con Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 se pagan en sus puntos autorizados. Para reclamarlos, el ganador debe cumplir estos requisitos: