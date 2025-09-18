Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy jueves 18 de septiembre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia, gracias a su facilidad de participación, la variedad de modalidades de juego y su amplia cobertura de puntos de venta autorizados en todo el país.

Cada mañana, miles de apostadores intentan su suerte con la esperanza de ganar atractivos premios en efectivo. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador del Dorado Mañana

El número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves 18 de septiembre de 2025 es el 6335 - 5 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 6335

Dos últimas cifras: 35

Tres últimas cifras: 335

La quinta: 5

Desde 2025, el Dorado Mañana incluye la quinta balota, un número adicional que aumenta las probabilidades de acceder a premios más altos, convirtiendo este sorteo en una opción aún más atractiva para los apostadores.



Modalidades de juego y premios

El Dorado Mañana ofrece distintas formas de apostar, adaptándose a distintos presupuestos y estrategias. Los pagos por cada peso apostado se distribuyen así:



Cuatro cifras directo: 4.500 veces la apuesta.

4.500 veces la apuesta. Cuatro cifras combinado: 208 veces la apuesta.

208 veces la apuesta. Tres últimas cifras directo: 400 veces la apuesta.

400 veces la apuesta. Tres últimas cifras combinado: 83 veces la apuesta.

83 veces la apuesta. Dos últimas cifras o “pata”: 50 veces la apuesta.

50 veces la apuesta. Última cifra o “uña”: 5 veces la apuesta.

Estas modalidades brindan más oportunidades de ganar y permiten acceder a diferentes niveles de premios según la apuesta realizada.



Horario del sorteo

El Dorado Mañana se juega de lunes a sábado a las 11:00 a.m.. Es importante recordar que no se realizan sorteos los domingos ni en días festivos, por lo que los jugadores deben planear sus apuestas con anticipación.



Cómo reclamar los premios

Según la información de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse únicamente en puntos de venta autorizados. Para hacer efectivo el cobro, los ganadores deben:

