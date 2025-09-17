Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy miércoles 17 de septiembre de 2025

El Dorado Mañana se ha convertido en uno de los sorteos más reconocidos del país, gracias a su facilidad para participar, la variedad de modalidades y la amplia cobertura de puntos de venta en Colombia. Cada mañana, miles de jugadores se suman con la esperanza de ganar atractivos premios en efectivo.

Número ganador de hoy, miércoles 17 de septiembre

El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles 17 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, este sorteo incluyó la llamada quinta balota, un número adicional que aumentó las probabilidades de obtener premios más altos, convirtiéndose en una alternativa aún más atractiva para los apostadores.



Modalidades de juego y premios

El Dorado Mañana ofrece varias formas de participación que se ajustan a las estrategias y presupuestos de cada jugador. Las ganancias dependen del monto apostado y se multiplican de la siguiente manera:



Cuatro cifras directo: 4.500 veces la apuesta.

Cuatro cifras combinado: 208 veces la apuesta.

Tres últimas cifras directo: 400 veces la apuesta.

Tres últimas cifras combinado: 83 veces la apuesta.

Dos últimas cifras o “pata”: 50 veces la apuesta.

Última cifra o “uña”: 5 veces la apuesta.

Estas opciones permiten que los jugadores tengan más oportunidades de ganar y acceder a distintos niveles de premios.



Horario del sorteo

El Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m.. Es importante tener en cuenta que no hay sorteo los domingos ni en días festivos, por lo que se recomienda organizar las apuestas con antelación.



Cómo reclamar los premios

Según la empresa Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse únicamente en puntos de venta autorizados.

Para hacer efectivo el cobro, los ganadores deben:

