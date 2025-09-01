Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Terremoto Afganistán
Ecopetrol
Valeria Afanador
Convocatoria Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy lunes 1 de septiembre de 2025

Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy lunes 1 de septiembre de 2025

El chance Dorado Mañana juega de lunes a sábado a las 11:00 a.m. Revise aquí el número ganador hoy 1 de septiembre de 2025.

Dorado Mañana.
Dorado Mañana.
Foto: ImageFx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 09:52 a. m.

El Dorado Mañana es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de los puntos de venta autorizados. Esta lotería ofrece múltiples posibilidades de ganar, dependiendo de la modalidad de la apuesta y la cantidad de cifras acertadas.

Los premios se pagan de la siguiente forma por cada peso apostado:

  • 4 cifras (directa): 4.500 veces el valor de la apuesta.
  • 4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.
  • 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.
  • Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

Número ganador de Dorado Mañana hoy, lunes 1 de septiembre

El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 1 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Tres últimas cifras: 
  • La quinta:

Desde el año 2025, los jugadores también pueden agregar la llamada “quinta balota” o “número adicional”, una opción que incrementa las probabilidades de obtener mayores ganancias si coincide con otras cifras apostadas.

A qué hora juega Dorado Mañana

El sorteo del Dorado Mañana se lleva a cabo de lunes a sábado, y los resultados se pueden consultar después de las 11:00 a.m..
Es importante tener en cuenta que este juego no se realiza los domingos ni en días festivos.

¿Qué necesita para reclamar un premio?

Según la empresa Paga Todo, a partir del 1 de febrero de 2015 el pago de premios iguales o superiores a 100.000 pesos se realiza directamente en los puntos autorizados, siempre y cuando el ganador cumpla con los siguientes requisitos:

  1. Ser mayor de edad.
  2. Presentar el tiquete original, debidamente diligenciado con los datos solicitados en la parte posterior.
  3. Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía (único documento válido) del titular que reclama el premio.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Resultados del chance

Dorado Mañana