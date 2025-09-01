Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy lunes 1 de septiembre de 2025

El Dorado Mañana es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de los puntos de venta autorizados. Esta lotería ofrece múltiples posibilidades de ganar, dependiendo de la modalidad de la apuesta y la cantidad de cifras acertadas.

Los premios se pagan de la siguiente forma por cada peso apostado:



4 cifras (directa): 4.500 veces el valor de la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

Número ganador de Dorado Mañana hoy, lunes 1 de septiembre

El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 1 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, los jugadores también pueden agregar la llamada “quinta balota” o “número adicional”, una opción que incrementa las probabilidades de obtener mayores ganancias si coincide con otras cifras apostadas.



A qué hora juega Dorado Mañana

El sorteo del Dorado Mañana se lleva a cabo de lunes a sábado, y los resultados se pueden consultar después de las 11:00 a.m..

Es importante tener en cuenta que este juego no se realiza los domingos ni en días festivos.



¿Qué necesita para reclamar un premio?

Según la empresa Paga Todo, a partir del 1 de febrero de 2015 el pago de premios iguales o superiores a 100.000 pesos se realiza directamente en los puntos autorizados, siempre y cuando el ganador cumpla con los siguientes requisitos: