Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy lunes 25 de agosto de 2025

El Dorado Mañana es uno de los sorteos más populares de chance en Colombia, disponible en la mayoría de ciudades y municipios donde funcionan puntos de venta autorizados. Este juego ofrece diferentes formas de ganar, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y la modalidad de la apuesta.

Los premios se pagan por cada peso apostado de la siguiente manera:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

Número ganador Dorado Mañana hoy, lunes 25 de agosto

El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes, 25 de agosto de 2025 es el 8549 - 1. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 8549

Dos últimas cifras: 49

Tres últimas cifras: 549

La quinta: 1

El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes, 25 de agosto de 2025 es el 8549 - 1

Desde el año 2025, los jugadores también cuentan con la opción de incluir una “quinta balota” o número adicional, lo que aumenta las posibilidades de obtener mayores ganancias si se acierta en combinación con las demás cifras.



¿A qué hora juega Dorado Mañana?

El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado y los resultados se pueden consultar después de las 11:00 a.m.. Los domingos y festivos no hay sorteo.



¿Qué necesita para reclamar un premio?

De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 pesos se pagan únicamente en puntos autorizados, siempre y cuando el ganador cumpla con los siguientes requisitos:

