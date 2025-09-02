Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy martes 2 de septiembre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia. Está disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de los puntos de venta autorizados, ofreciendo a los jugadores varias modalidades para ganar según las cifras acertadas y el tipo de apuesta realizada.

Los premios del Dorado Mañana se entregan de acuerdo con el valor apostado y la modalidad seleccionada. Así funciona el sistema de pago por cada peso jugado:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

Número ganador Dorado mañana hoy, martes 2 de septiembre

El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 2 de septiembre de 2025 es el 0528 - 8. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 0528

Dos últimas cifras: 28

Tres últimas cifras: 528

La quinta: 8

Desde el año 2025, se incluyó la opción de la “quinta balota” o número adicional, una alternativa que aumenta las probabilidades de obtener mayores ganancias al coincidir con las cifras apostadas.



A qué hora juega Dorado Mañana

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a partir de las 11:00 a.m.

Es importante resaltar que este juego no se lleva a cabo los domingos ni durante los días festivos.



¿Qué se necesita para reclamar un premio?

De acuerdo con la empresa Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a 100.000 pesos pueden cobrarse directamente en los puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los siguientes requisitos:

