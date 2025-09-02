Publicidad

Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy martes 2 de septiembre de 2025

El chance Dorado Mañana juega de lunes a sábado a las 11:00 a.m. Revise aquí el número ganador hoy 2 de septiembre de 2025.

Dorado Mañana.
Foto: ImageFx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 11:01 a. m.

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia. Está disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de los puntos de venta autorizados, ofreciendo a los jugadores varias modalidades para ganar según las cifras acertadas y el tipo de apuesta realizada.

Los premios del Dorado Mañana se entregan de acuerdo con el valor apostado y la modalidad seleccionada. Así funciona el sistema de pago por cada peso jugado:

  • 4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.
  • 4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.
  • 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.
  • Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

Número ganador Dorado mañana hoy, martes 2 de septiembre

El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 2 de septiembre de 2025 es el 0528 - 8. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: 0528
  • Dos últimas cifras: 28
  • Tres últimas cifras: 528
  • La quinta: 8
El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 2 de septiembre de 2025 es el 0528 - 8.

Desde el año 2025, se incluyó la opción de la “quinta balota” o número adicional, una alternativa que aumenta las probabilidades de obtener mayores ganancias al coincidir con las cifras apostadas.

A qué hora juega Dorado Mañana

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a partir de las 11:00 a.m.
Es importante resaltar que este juego no se lleva a cabo los domingos ni durante los días festivos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio?

De acuerdo con la empresa Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a 100.000 pesos pueden cobrarse directamente en los puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los siguientes requisitos:

  • Ser mayor de edad.
  • Presentar el tiquete original con los datos solicitados en el reverso.
  • Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para reclamar el premio.
