Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy martes 2 de septiembre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia. Está disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de los puntos de venta autorizados, ofreciendo a los jugadores varias modalidades para ganar según las cifras acertadas y el tipo de apuesta realizada.
Los premios del Dorado Mañana se entregan de acuerdo con el valor apostado y la modalidad seleccionada. Así funciona el sistema de pago por cada peso jugado:
- 4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.
- 4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.
- 3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.
- 3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.
- 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.
- Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.
Número ganador Dorado mañana hoy, martes 2 de septiembre
El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 2 de septiembre de 2025 es el 0528 - 8. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
- Número ganador: 0528
- Dos últimas cifras: 28
- Tres últimas cifras: 528
- La quinta: 8
Desde el año 2025, se incluyó la opción de la “quinta balota” o número adicional, una alternativa que aumenta las probabilidades de obtener mayores ganancias al coincidir con las cifras apostadas.
A qué hora juega Dorado Mañana
El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a partir de las 11:00 a.m.
Es importante resaltar que este juego no se lleva a cabo los domingos ni durante los días festivos.
¿Qué se necesita para reclamar un premio?
De acuerdo con la empresa Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a 100.000 pesos pueden cobrarse directamente en los puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los siguientes requisitos:
- Ser mayor de edad.
- Presentar el tiquete original con los datos solicitados en el reverso.
- Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para reclamar el premio.