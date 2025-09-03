Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy miércoles 3 de septiembre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los juegos de chance más populares en Colombia. Su presencia en la mayoría de ciudades y municipios del país, a través de los puntos de venta autorizados, lo convierte en una opción accesible para quienes buscan tentar la suerte.

Además, ofrece distintas modalidades que permiten ganar según la cifra acertada y el tipo de apuesta realizada.

Los premios dependen directamente del valor jugado y de la modalidad elegida. Así funciona el sistema de pago por cada peso apostado:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

Número ganador de Dorado Mañana hoy, miércoles 3 de septiembre

El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles 3 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, se incorporó la opción de la “quinta balota”, un número adicional que aumenta las probabilidades de obtener mayores ganancias si coincide con las cifras apostadas.



¿A qué hora juega Dorado Mañana?

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m..

Es importante señalar que este juego no se efectúa los domingos ni durante los días festivos.



Requisitos para reclamar un premio

Según la empresa Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a 100.000 pesos pueden cobrarse en los puntos autorizados, cumpliendo con las siguientes condiciones:

