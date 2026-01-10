Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy, sábado 10 de enero de 2026

El Dorado Mañana se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables en Colombia. Su trayectoria, frecuencia y respaldo legal lo han convertido en una referencia dentro del sector de los juegos de azar, ganándose la confianza de miles de apostadores a nivel nacional.

Cada sorteo despierta gran expectativa entre quienes buscan probar suerte desde las primeras horas del día. La transmisión en vivo y su cobertura nacional permiten a los participantes conocer los resultados en tiempo real, lo que fortalece la transparencia del proceso y brinda mayor seguridad tanto a jugadores habituales como a quienes participan de manera ocasional.

Número ganador de Dorado Mañana hoy, sábado 10 de enero de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado, 10 de enero de 2026, es el 6925. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.



¿Cuánto paga el chance Dorado Mañana?

Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad de la apuesta. Así es el pago por cada peso apostado:



4 cifras (directa) : 4.500 veces lo apostado.

: 4.500 veces lo apostado. 4 cifras (combinada) : 208 veces lo apostado.

: 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras (directa) : 400 veces lo apostado.

: 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras (combinada) : 83 veces lo apostado.

: 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras (directa o “pata”) : 50 veces lo apostado.

: 50 veces lo apostado. Última cifra (directa o “uña”): 5 veces lo apostado.

Desde 2025, los apostadores pueden incluir una “quinta balota” o “número adicional”, que permite aumentar las ganancias si se acierta de manera simultánea con otras cifras del sorteo.



¿A qué hora juega Dorado Mañana?

El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado y sus resultados pueden consultarse después de las 11:00 a.m. Este juego no se sortea los domingos ni los días festivos, razón por la cual muchos apostadores han incorporado este horario dentro de su rutina diaria para consultar los resultados del chance.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado mañana?

Para reclamar premios iguales o superiores a $100.000, el ganador debe dirigirse a un punto autorizado de Paga Todo y cumplir con los siguientes requisitos:

