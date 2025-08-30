Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy sábado 30 de agosto de 2025

El Dorado Mañana continúa posicionándose como uno de los chances más populares en Colombia. Cada día, miles de apostadores confían en este sorteo que, para muchos, representa la oportunidad de cambiar su vida con un número afortunado.

Disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país, este juego ya es parte de la tradición entre quienes buscan tentar la suerte. Vea el sorteo en vivo aquí:

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 30 de agosto de 2025 es el xxxx ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Cabe recordar que, desde el año 2025, el Dorado Mañana incluye una quinta balota adicional, lo que amplía las posibilidades de obtener premio al coincidir con más combinaciones.



¿Cuánto paga el chance Dorado Mañana?

Los pagos varían según la modalidad elegida y el número de cifras acertadas. Así se realizan las premiaciones por cada peso apostado:



4 cifras directo: 4.500 veces la apuesta.

4.500 veces la apuesta. 4 cifras combinado: 208 veces la apuesta.

208 veces la apuesta. 3 cifras directo: 400 veces la apuesta.

400 veces la apuesta. 3 cifras combinado: 83 veces la apuesta.

83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): 50 veces la apuesta.

50 veces la apuesta. Última cifra (uña): 5 veces la apuesta.

¿A qué hora se juega el Dorado Mañana?

El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:00 a. m. y los resultados se publican pocos minutos después. Es importante tener en cuenta que los domingos y festivos no se realiza sorteo.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Según información de Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 pueden reclamarse directamente en los puntos autorizados. Para hacer efectivo el cobro, es indispensable cumplir con estos requisitos:

