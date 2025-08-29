Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy viernes 29 de agosto de 2025

Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy viernes 29 de agosto de 2025

El chance Dorado Mañana juega de lunes a sábado a las 11:00 a.m. Revise aquí el número ganador hoy 29 de agosto de 2025.

Dorado Mañana.
Foto: Montaje Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
Actualizado: agosto 29, 2025 10:24 a. m.

El Dorado Mañana sigue consolidándose como uno de los chances más jugados en Colombia. Cada día, miles de personas participan en este sorteo con la esperanza de llevarse un premio que puede cambiarles la vida. Disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados, este juego se ha convertido en una tradición para los apostadores.

Número ganador del Dorado Mañana hoy - 29 de agosto

El resultado del Dorado Mañana del viernes, 29 e agosto de 2025 fue el siguiente:

  • Número ganador:
  • Tres últimas cifras:
  • Dos últimas cifras:
  • Quinta balota:

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.

Desde 2025, el Dorado Mañana incluye una quinta balota adicional, lo que brinda más oportunidades de ganar al coincidir con otras cifras apostadas.

¿Cuánto paga el chance Dorado Mañana?

Los premios varían según la modalidad de la apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Así se realizan los pagos por cada peso jugado:

  • 4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta
  • 4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta
  • 3 cifras (directa): 400 veces la apuesta
  • 3 cifras (combinada): 83 veces la apuesta
  • 2 cifras (pata): 50 veces la apuesta
  • Última cifra (uña): 5 veces la apuesta

¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m. Los resultados se publican pocos minutos después de finalizado el juego. Es importante tener en cuenta que los domingos y festivos no hay sorteo.

¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

De acuerdo con Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 pueden reclamarse en los puntos autorizados. Para hacer efectivo el cobro, el apostador debe:

  • Ser mayor de edad.
  • Presentar el tiquete original, firmado y diligenciado en el reverso.
  • Entregar fotocopia de la cédula de ciudadanía (único documento válido.
