Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy, viernes 9 de enero de 2026

El Dorado Mañana se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables en Colombia. Su trayectoria, frecuencia y respaldo legal lo han convertido en una referencia dentro del sector de los juegos de azar, ganándose la confianza de miles de apostadores a nivel nacional.

Cada sorteo despierta gran expectativa entre quienes buscan probar suerte desde las primeras horas del día. La transmisión en vivo y su cobertura nacional permiten a los participantes conocer los resultados en tiempo real, lo que fortalece la transparencia del proceso y brinda mayor seguridad tanto a jugadores habituales como a quienes participan de manera ocasional.

Número ganador de Dorado Mañana hoy, viernes 9 de enero de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 9 de enero de 2026 3193. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 3193

Dos últimas cifras: 93

Tres últimas cifras: 193

La quinta:7

Modalidades de juego y premios del Dorado Mañana

Uno de los principales atractivos de El Dorado Mañana es la variedad de modalidades de apuesta disponibles, pensadas para adaptarse a distintos perfiles de apostadores y niveles de riesgo. Desde opciones básicas hasta combinaciones más exigentes, cada modalidad ofrece premios proporcionales al valor apostado:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: multiplica la apuesta por 208.

3 cifras directo: entrega 400 veces lo apostado.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): otorga 50 veces el valor jugado.

1 cifra (uña): multiplica por 5 el monto apostado.

Esta diversidad de alternativas permite que cada jugador elija la opción que mejor se ajuste a su estrategia, manteniendo a El Dorado Mañana como uno de los chances más atractivos y populares del país.



¿A qué hora se juega el Dorado Mañana?

El sorteo de El Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m., con transmisión en vivo a nivel nacional. No se juega los domingos ni los días festivos, razón por la cual muchos apostadores han incorporado este horario dentro de su rutina diaria para consultar los resultados del chance.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Para reclamar premios iguales o superiores a $100.000, el ganador debe dirigirse a un punto autorizado de Paga Todo y cumplir con los siguientes requisitos:

