Dorado Mañana, resultado hoy martes 30 de septiembre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia.

Su éxito radica en la facilidad de participación, la amplia red de puntos de venta en el país y la variedad de modalidades que ofrece, lo que permite a los jugadores elegir la estrategia que mejor se ajuste a sus intereses y presupuesto.

Cada mañana, miles de personas prueban suerte con la ilusión de llevarse atractivos premios en efectivo. Además, el sorteo puede seguirse en vivo, lo que aumenta la expectativa y emoción entre los apostadores.



Número ganador de Dorado Mañana hoy

El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 30 de septiembre de 2025 es el 8039 - 3. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 8039

Dos últimas cifras: 39

Tres últimas cifras: 039

La quinta: 3

Modalidades de juego y premios

Uno de los principales atractivos de El Dorado Mañana es la diversidad de formas para apostar. Los premios se pagan de acuerdo con el valor invertido y la modalidad elegida:



4 cifras directo: 4.500 veces la apuesta.

4 cifras combinado: 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras directo: 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras combinado: 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (pata): 50 veces la apuesta.

Última cifra (uña): 5 veces la apuesta.

Gracias a estas opciones, cada sorteo se convierte en una experiencia emocionante con múltiples posibilidades de ganar.



Horario del sorteo

El Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m. No se llevan a cabo sorteos los domingos ni en días festivos, por lo que los jugadores deben planificar sus apuestas con antelación para no perder la oportunidad de participar.



Cómo reclamar los premios

Según Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse exclusivamente en puntos de venta autorizados. Para acceder al pago es necesario:

