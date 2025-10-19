Dorado Noche resultado del último sorteo hoy, domingo 19 de octubre de 2025

El Dorado Noche se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más populares y seguidos en Colombia. Semana tras semana, miles de apostadores en todo el país participan con la esperanza de acertar los números ganadores y obtener atractivos premios en efectivo. Con una red extensa de puntos de venta autorizados, este sorteo se ha convertido en una verdadera tradición nacional que combina la emoción del azar con la ilusión de alcanzar grandes recompensas.

Número ganador de Dorado Noche hoy, domingo 19 de octubre de 2025

El número ganador del chance Dorado Noche de este domingo 19 de octubre de 2025 es: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

La quinta balota: más emoción y mayores oportunidades

Desde 2025, el Dorado Noche sorprendió a sus jugadores con una innovación que cambió por completo su dinámica: la incorporación de una quinta balota o número adicional. Este cambio amplió las combinaciones posibles, aumentando las probabilidades de ganar y elevando la emoción en cada sorteo.

Con esta mejora, cada jornada se transformó en un momento lleno de expectativa. Los participantes permanecen atentos hasta el final, aguardando el resultado que podría cambiar su suerte. Gracias a esta actualización, el Dorado Noche se consolidó como uno de los juegos de chance con mayor participación y preferencia en todo el territorio nacional, reforzando su posición como un referente del entretenimiento popular en Colombia.



¿Cuánto paga El Dorado Noche por cada apuesta?

Los premios de El Dorado Noche varían según la modalidad de juego y la cantidad de cifras acertadas. Las ganancias se calculan con base en el monto apostado, siguiendo las equivalencias oficiales:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (pata): 50 veces la apuesta.

Última cifra (uña): 5 veces la apuesta.

Estas modalidades ofrecen distintas estrategias, desde apuestas pequeñas y resultados rápidos hasta combinaciones más arriesgadas con premios mayores. De esta manera, el Dorado Noche se mantiene como una opción accesible, divertida y con múltiples posibilidades de ganar.



¿Qué días y a qué hora juega El Dorado Noche?

El Dorado Noche cuenta con horarios fijos que facilitan la participación de sus seguidores:



Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y lunes festivos: 7:20 p. m.

Este horario nocturno permite que los jugadores cierren su día con emoción, siguiendo la transmisión oficial del sorteo. Minutos después de cada jornada, los resultados de El Dorado Noche se publican en los canales autorizados, lo que garantiza una consulta rápida y refuerza la transparencia que caracteriza al juego.



¿Cómo reclamar un premio de El Dorado Noche?

Reclamar un premio de El Dorado Noche es un proceso ágil y seguro gracias a la red Paga Todo, encargada de los pagos oficiales. Desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben cobrarse exclusivamente en los puntos autorizados, asegurando control y protección para los ganadores.



Para hacer efectivo el cobro, el jugador debe cumplir con los siguientes requisitos:

