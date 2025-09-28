Dorado Noche resultado del último sorteo hoy domingo 28 de septiembre de 2025

El Dorado Noche se ha convertido en uno de los juegos de chance más populares en Colombia. Gracias a su red de puntos de venta autorizados, miles de personas participan semana tras semana con la ilusión de acertar las cifras ganadoras y llevarse atractivos premios.

Número ganador de Dorado Noche hoy, domingo 28 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Noche de este domingo 28 de septiembre de 2025 es (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o número adicional, lo que aumentó las combinaciones posibles y, por ende, el interés de los jugadores, que hoy encuentran mayores oportunidades de ganar.



¿Cuánto paga El Dorado Noche por cada apuesta?

Las ganancias varían según la jugada y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, estos son los pagos oficiales:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

De esta forma, cada modalidad ofrece opciones distintas para quienes buscan desde premios menores hasta grandes recompensas.



¿Qué días y a qué hora juega El Dorado Noche?

El Dorado Noche realiza sus sorteos los sábados, domingos y lunes festivos a las 10:00 p.m..

Los resultados se publican minutos después del sorteo en los canales oficiales, lo que permite a los jugadores conocer de inmediato si han sido ganadores.



¿Cómo reclamar un premio de El Dorado Noche?

Los premios se reclaman a través de la red de Paga Todo, cumpliendo con ciertos requisitos. Desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos solo pueden cobrarse en puntos autorizados.

Para hacer efectivo un premio, el jugador debe:



Ser mayor de edad. Presentar el tiquete original, diligenciado en el reverso con la información solicitada. Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía (único documento válido) del titular que reclama el premio.

Con estas reglas, el proceso de cobro garantiza transparencia y seguridad para quienes resultan ganadores.