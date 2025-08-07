Dorado Noche resultado del último sorteo hoy jueves 7 de agosto de 2025

El Dorado Noche sigue consolidándose como uno de los juegos de chance más reconocidos y jugados en Colombia. Disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país que cuenten con puntos de venta autorizados, este sorteo ofrece múltiples formas de ganar, lo que lo convierte en una opción atractiva para miles de apostadores cada semana.

¿Cuánto se puede ganar con el Dorado Noche?

Las ganancias en el Dorado Noche varían según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta realizada. A continuación, los premios que se entregan por cada peso apostado:



4 cifras en directa: 4.500 veces el valor apostado

4 cifras en combinada: 208 veces

3 últimas cifras en directa: 400 veces

3 últimas cifras en combinada: 83 veces

2 últimas cifras (pata) en directa: 50 veces

Última cifra (uña) en directa: 5 veces

Desde el año 2025, se incorporó una novedad: los jugadores pueden incluir una quinta balota o número adicional, una jugada extra que puede aumentar las ganancias si se acierta junto con los demás números del sorteo.



Resultado más reciente del Dorado Noche

El sorteo más reciente del Dorado Noche se llevó a cabo el jueve festivo, 7 de agosto de 2025. El número ganador fue el XXXX según lo informado por la organización del juego a través de sus redes sociales oficiales. Estos fueron los resultados destacados:



Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

Cuatro cifras completas:

¿Cuándo se juega el Dorado Noche?

El Dorado Noche tiene programación especial los sábados, domingos y lunes festivos. Los resultados están disponibles a partir de las 10:00 p. m., tanto en plataformas digitales como en los puntos de venta autorizados.



¿Cómo reclamar un premio del chance?

Si resultaste ganador, es importante que sigas los pasos establecidos por Paga Todo para premios de $100.000 o más. Desde el 1 de febrero de 2015, los requisitos para hacer efectivo el cobro son los siguientes:



Ser mayor de edad. Presentar el tiquete original con todos los campos diligenciados en el reverso. Anexar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, que es el único documento válido para reclamar el premio.

El Dorado Noche no solo ofrece grandes oportunidades de ganar, sino que también mantiene un sistema claro y transparente para sus participantes. Mantente atento a los próximos sorteos y no olvides revisar tu número. ¡La suerte podría estar de tu lado!