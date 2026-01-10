Dorado Noche resultado del último sorteo hoy sábado 10 de enero de 2026

El Dorado Noche se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables de Colombia, gracias a su trayectoria y a la transparencia que caracteriza cada uno de sus procesos. Todas las noches, miles de personas consultan los resultados del chance Dorado Noche a través de medios tradicionales, redes sociales y plataformas digitales, atraídas por un juego que combina tradición, accesibilidad y emoción.

Resultado del Dorado Noche hoy sábado 10 de enero de 2026

El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 10 de enero de 2026 es: 6854 - 9



Número ganador: 6854

Dos últimas cifras: 54

Tres últimas cifras: 854

La quinta: 9

La quinta balota: más emoción y mayores oportunidades

Desde 2025, el Dorado Noche incorporó la quinta balota, también conocida como número adicional, una novedad que transformó la dinámica tradicional del sorteo. Con esta modificación se amplió el número de combinaciones posibles, lo que representa mayores oportunidades de obtener un premio.



Gracias a la inclusión de esta balota extra, el resultado final se define hasta el último instante, incrementando la expectativa y la emoción entre los jugadores. La iniciativa fue bien recibida tanto por apostadores frecuentes como por nuevos participantes, fortaleciendo la identidad del Dorado Noche y consolidándolo como uno de los chances con mayor participación a nivel nacional.



¿Cuánto paga el Dorado Noche por cada apuesta?

Los premios del Dorado Noche varían según la modalidad de juego y la cantidad de cifras acertadas. El plan oficial de pagos, calculado por cada peso apostado, contempla las siguientes opciones:



4 cifras (directa): paga 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): paga 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): paga 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): paga 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): paga 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): paga 5 veces la apuesta.

Esta variedad de modalidades permite que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a su estrategia, desde apuestas de mayor riesgo con premios elevados hasta alternativas más simples y accesibles.



¿Qué días y a qué hora se juega el Dorado Noche?

El Dorado Noche cuenta con horarios oficiales claramente definidos, lo que facilita tanto la participación como la consulta de los resultados del chance:



Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y lunes festivos: 7:20 p. m.

Este horario nocturno hace parte de la rutina de muchos jugadores, quienes suelen cerrar el día revisando el resultado del Dorado Noche. Minutos después de cada sorteo, los números ganadores se publican en los canales oficiales para una consulta rápida y segura.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Noche?

El proceso para reclamar un premio del Dorado Noche es sencillo y está orientado a garantizar seguridad y transparencia. Los pagos se realizan exclusivamente a través de la red Paga Todo, bajo las condiciones y lineamientos establecidos por la organización, lo que asegura un trámite confiable para los ganadores.

