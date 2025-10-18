Dorado Noche resultado del último sorteo hoy, sábado 18 de octubre de 2025

El Dorado Noche se ha convertido en uno de los juegos de chance más reconocidos y seguidos en Colombia, atrayendo semana a semana a miles de apostadores en todo el país. Con una amplia red de puntos de venta autorizados, este sorteo ofrece a los jugadores la oportunidad de acertar los números ganadores y obtener atractivos premios en efectivo. Más que un simple juego, El Dorado Noche se ha consolidado como una tradición nacional, combinando la emoción del azar con la ilusión de alcanzar grandes recompensas.

Número ganador de Dorado Noche hoy, sábado 18 de octubre de 2025

El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 18 de octubre de 2025 es: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

La quinta balota: más emoción y mayores oportunidades

Desde el año 2025, El Dorado Noche sorprendió a sus seguidores con la incorporación de una quinta balota o número adicional, un cambio que transformó la dinámica del sorteo. Esta innovación incrementó las combinaciones posibles, ampliando así las probabilidades de ganar y elevando el nivel de expectativa entre los participantes.

Con la llegada de la quinta balota, cada sorteo se convirtió en una experiencia aún más emocionante. Los jugadores permanecen atentos hasta el último instante, esperando ver si la suerte está de su lado. Gracias a esta mejora, El Dorado Noche se posiciona como uno de los sorteos con mayor participación y preferencia en todo el país, consolidando su reputación como un referente del chance colombiano.



¿Cuánto paga El Dorado Noche por cada apuesta?

El monto de los premios en El Dorado Noche varía según la modalidad de juego y el número de cifras acertadas. Por cada peso apostado, las ganancias se calculan con base en las siguientes equivalencias oficiales:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

Estas modalidades ofrecen flexibilidad y variedad, permitiendo que cada jugador elija su estrategia ideal. Algunos prefieren apuestas pequeñas y resultados rápidos, mientras que otros optan por arriesgar más para obtener mayores premios. En cualquier caso, El Dorado Noche garantiza una experiencia accesible, entretenida y llena de emoción.



¿Qué días y a qué hora juega El Dorado Noche?

El sorteo de El Dorado Noche mantiene horarios fijos que facilitan la participación de sus seguidores:



Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y lunes festivos: 7:20 p. m.

Este horario nocturno permite a los jugadores cerrar el día con emoción, pendientes de la transmisión oficial. Minutos después del sorteo, los resultados se publican a través de los canales autorizados, lo que facilita su consulta inmediata. Esta rapidez en la divulgación refuerza la transparencia y confianza que caracterizan a El Dorado Noche.



¿Cómo reclamar un premio de El Dorado Noche?

Los premios de El Dorado Noche pueden reclamarse de manera sencilla a través de la red Paga Todo, cumpliendo con los requisitos establecidos por la organización. Desde el 1 de febrero de 2015, todos los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben cobrarse exclusivamente en los puntos de pago autorizados, garantizando seguridad y control en el proceso.

Para hacer efectivo un premio, el jugador debe cumplir con los siguientes pasos:

