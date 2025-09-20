Dorado Noche resultado del último sorteo hoy sábado 20 de septiembre de 2025

El Dorado Noche es uno de los juegos de chance más populares en Colombia. Gracias a su amplia cobertura a través de puntos de venta autorizados, este sorteo se ha convertido en una de las alternativas favoritas para quienes buscan probar su suerte y ganar atractivos premios.

Cada semana, miles de apostadores participan con la esperanza de acertar las cifras y obtener ganancias significativas.

Número ganador de Dorado Noche hoy, sábado 20 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 20 de septiembre de 2025 es el (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, el sorteo incluyó una quinta balota o número adicional, lo que incrementa las probabilidades de obtener combinaciones ganadoras con premios aún más atractivos.



¿Cuánto paga El Dorado Noche por cada apuesta?

Las ganancias en este sorteo varían según el tipo de jugada y la cantidad de cifras acertadas. Estos son los pagos establecidos por cada peso apostado:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

¿Qué días y a qué hora juega El Dorado Noche?

El sorteo se lleva a cabo los sábados, domingos y lunes festivos a las 10:00 de la noche. Los resultados oficiales se publican poco después del sorteo y están disponibles en los canales autorizados para consulta inmediata.



¿Cómo reclamar un premio de El Dorado Noche?

Los ganadores deben cumplir con ciertos requisitos para hacer efectivo su premio, de acuerdo con las condiciones establecidas por Paga Todo. Desde el 1 de febrero de 2015, todos los premios iguales o superiores a $100.000 pesos se entregan únicamente en puntos autorizados.

Los pasos para reclamar son:

