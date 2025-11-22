Dorado Noche resultado del último sorteo hoy sábado 22 de noviembre de 2025

El Dorado Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y confiables de Colombia. Cada noche, miles de apostadores siguen de cerca los resultados a través de televisión, redes sociales y plataformas digitales, conectándose con la emoción de un juego que combina tradición, accesibilidad y una operación que se ha mantenido firme durante décadas.

Número ganador de Dorado Noche hoy, sábado 22 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado, 22 de noviembre de 2025 es: (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, el Dorado Noche incorporó la quinta balota, un número adicional que transformó la dinámica del sorteo y amplió las opciones de ganar.

Esta innovación incrementó de manera notable las combinaciones posibles, lo que se traduce en mayores oportunidades para los jugadores. Además, añadió un factor de suspenso que mantiene la expectativa hasta el último segundo del sorteo.

Para muchos apostadores, esta actualización fortaleció la identidad del Dorado Noche, convirtiéndolo en uno de los sorteos con mayor participación en el país. Tanto los jugadores frecuentes como quienes apenas inician encuentran en la quinta balota una alternativa más emocionante y flexible para probar suerte.



¿Cuánto paga El Dorado Noche? Valores por tipo de apuesta

Los premios del Dorado Noche dependen del tipo de jugada y de la cantidad de cifras acertadas. Las ganancias, calculadas por cada peso apostado, se determinan así:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta

Estas modalidades permiten que cada jugador elija la estrategia que mejor se adapte a sus preferencias: desde combinaciones con grandes recompensas hasta apuestas rápidas y sencillas.



Horarios de sorteo: ¿cuándo juega El Dorado Noche?

Para facilitar la consulta y participación, El Dorado Noche mantiene horarios fijos:



Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y lunes festivos: 7:20 p. m.

Este horario nocturno ya forma parte de la rutina de muchos apostadores, quienes esperan el resultado antes de finalizar el día. Minutos después de cada sorteo, los números ganadores se publican en los canales oficiales para una consulta ágil y confiable.



Cómo reclamar un premio del Dorado Noche

Reclamar un premio de el Dorado Noche es un proceso sencillo, pero requiere cumplir algunos pasos que garantizan la seguridad del jugador y la transparencia del sorteo. Los pagos se realizan únicamente a través de la red Paga Todo, bajo las condiciones establecidas por la organización.



Desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos autorizados. Para hacer efectivo el pago, el ganador debe:



Ser mayor de edad. Presentar el tiquete original, diligenciado en el reverso. Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía (único documento válido).

Cumplidos estos requisitos, el pago se realiza de manera rápida y segura, reafirmando el compromiso de El Dorado Noche con la transparencia y la confianza del público.