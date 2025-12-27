Dorado Noche resultado del último sorteo hoy sábado 27 de diciembre de 2025

El Dorado Noche se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables de Colombia, gracias a su trayectoria y a la transparencia en su operación. Cada noche, miles de jugadores consultan los resultados a través de medios tradicionales, redes sociales y plataformas digitales, atraídos por un juego que combina tradición, accesibilidad y emoción.

Resultado del Dorado Noche hoy 27 de diciembre

El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 27 de diciembre de 2025 es: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

La quinta balota: más emoción y mayores oportunidades

Desde 2025, el Dorado Noche incorporó la quinta balota, también conocida como número adicional. Esta novedad transformó la dinámica tradicional del sorteo al ampliar el número de combinaciones posibles y, con ello, las oportunidades de premio.

La inclusión de esta balota extra hace que el resultado final se defina hasta el último momento, aumentando la expectativa entre los jugadores. La medida fue bien recibida tanto por apostadores frecuentes como por nuevos participantes, fortaleciendo la identidad del sorteo y posicionándolo como uno de los chances con mayor participación a nivel nacional.



¿Cuánto paga el Dorado Noche por cada apuesta?

Los premios del Dorado Noche dependen de la modalidad de juego y del número de cifras acertadas. El plan oficial de pagos, calculado por cada peso apostado, contempla las siguientes opciones:



4 cifras (directa): paga 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): paga 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): paga 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): paga 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): paga 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): paga 5 veces la apuesta.

Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su estrategia, desde apuestas de mayor riesgo con premios altos hasta opciones más simples y accesibles.



¿Qué días y a qué hora se juega el Dorado Noche?

El Dorado Noche cuenta con horarios oficiales definidos que facilitan la participación y la consulta de los resultados:



Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y lunes festivos: 7:20 p. m.

Este horario nocturno forma parte de la rutina de muchos jugadores, quienes suelen cerrar el día revisando el número ganador. Minutos después de cada sorteo, los resultados se publican en los canales oficiales para una consulta rápida y segura.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Noche?

El proceso para reclamar un premio del Dorado Noche es sencillo y está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. Los pagos se realizan exclusivamente a través de la red Paga Todo, bajo las condiciones establecidas por la organización.



Desde el 1 de febrero de 2015, todos los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos autorizados. Para efectuar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, debidamente diligenciado en el reverso.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía como documento válido.

Una vez cumplidos estos pasos, el pago se realiza de manera ágil, reafirmando el compromiso del Dorado Noche con la confianza y la transparencia hacia sus jugadores.

