Dorado Noche resultado del último sorteo hoy sábado 8 de noviembre de 2025

El Dorado Noche se consolida como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables del país. Cada noche, miles de colombianos siguen los resultados a través de medios locales, redes sociales y plataformas digitales, viviendo en tiempo real la emoción de este juego que combina tradición, accesibilidad y confianza.

Número ganador de Dorado Noche hoy, sábado 8 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 8 de noviembre de 2025 es: 0099 - 0



Número ganador: 0099

Dos últimas cifras: 99

Tres últimas cifras: 099

La quinta: 0

La quinta balota: más emoción y mayores oportunidades

Desde 2025, el Dorado Noche sorprendió a sus seguidores con la introducción de una quinta balota o número adicional, una innovación que transformó por completo la manera de jugar. Con esta modificación, aumentaron las combinaciones posibles y, por tanto, las oportunidades de ganar, lo que generó un renovado entusiasmo entre los apostadores.



Esta quinta balota añadió una dosis extra de emoción a cada sorteo, manteniendo a los jugadores en vilo hasta el último momento. Gracias a esta novedad, el Dorado Noche se consolidó como uno de los sorteos con mayor nivel de participación en Colombia, atrayendo tanto a jugadores experimentados como a nuevos apostadores que buscan vivir la adrenalina del azar.



¿Cuánto paga El Dorado Noche por cada apuesta?

El monto del premio en el Dorado Noche depende del tipo de jugada realizada y del número de cifras acertadas. Por cada peso apostado, las ganancias se calculan con base en las siguientes equivalencias oficiales:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

Estas modalidades permiten que cada jugador elija la estrategia que más se ajuste a su estilo y presupuesto. Algunos prefieren apostar montos pequeños con el objetivo de obtener premios rápidos, mientras que otros optan por combinaciones que les den la posibilidad de alcanzar mayores recompensas. En cualquier caso, el Dorado Noche ofrece una experiencia flexible, accesible y llena de oportunidades.



¿Qué días y a qué hora juega El Dorado Noche?

El Dorado Noche mantiene un horario que facilita la participación de los jugadores en distintos momentos de la semana:



Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y lunes festivos: 7:20 p. m.

Este horario nocturno permite que las personas disfruten del sorteo al final del día, convirtiéndolo en una cita fija para quienes siguen de cerca los resultados del chance.

Pocos minutos después de cada transmisión, los resultados oficiales se publican en los canales autorizados, lo que permite a los apostadores verificar fácilmente si su número resultó ganador. Esta rapidez en la entrega de la información refuerza la transparencia y la credibilidad del sorteo.



¿Cómo reclamar un premio de El Dorado Noche?

Reclamar un premio del Dorado Noche es un proceso sencillo, pero requiere cumplir con ciertos requisitos para garantizar la seguridad y la legalidad de la transacción. Los premios pueden cobrarse a través de la red Paga Todo, bajo las condiciones establecidas por la organización.

Desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos solo pueden cobrarse en los puntos de pago autorizados, una medida que busca proteger tanto al jugador como a la empresa operadora.

Para hacer efectivo el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes pasos:



Ser mayor de edad. Presentar el tiquete original, diligenciado en el reverso con la información solicitada. Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el reclamo del premio.

Cumplidos estos requisitos, el pago se realiza de manera ágil y segura, reafirmando el compromiso del Dorado Noche con la transparencia y la confianza de sus jugadores.

