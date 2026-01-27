Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 27 de enero de 2026

Publicidad
El Dorado Tarde es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Su amplia cobertura nacional permite que esté disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados, lo que facilita el acceso a miles de jugadores que consultan sus resultados a diario con la expectativa de ganar.
El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 27 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Los premios del Dorado Tarde varían de acuerdo con la modalidad elegida y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales establecidos son los siguientes:
Desde 2025, este sorteo incorporó la opción de jugar con una quinta balota, un número adicional que permite aumentar las ganancias si coincide con el resultado oficial, brindando más alternativas y oportunidades para los apostadores.
El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde es sencillo, seguro y transparente. Según las disposiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse únicamente en puntos de pago autorizados.
Para efectuar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos: