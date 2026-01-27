Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 27 de enero de 2026

El Dorado Tarde es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Su amplia cobertura nacional permite que esté disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados, lo que facilita el acceso a miles de jugadores que consultan sus resultados a diario con la expectativa de ganar.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, martes 27 de enero de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 27 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas:

La quinta:

Últimos sorteos de Dorado Tarde

Sorteo Fecha Resultado Dorado Tarde 26 enero 2026 2832 - 5 Dorado Tarde 24 enero 2026 9548 - 6 Dorado Tarde 23 enero 2026 0552 - 6 Dorado Tarde 22 enero 2026 3232 - 1 Dorado Tarde 21 enero 2026 0703 - 8 Dorado Tarde 20 enero 2026 0645 - 1 Dorado Tarde 19 enero 2026 0052 - 5 Dorado Tarde 17 enero 2026 0018 - 0 Dorado Tarde 16 enero 2026 3499 - 9

Modalidades y pagos del Dorado Tarde

Los premios del Dorado Tarde varían de acuerdo con la modalidad elegida y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales establecidos son los siguientes:



4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (pata): 50 veces lo apostado.

Última cifra (uña): 5 veces lo apostado.

Desde 2025, este sorteo incorporó la opción de jugar con una quinta balota, un número adicional que permite aumentar las ganancias si coincide con el resultado oficial, brindando más alternativas y oportunidades para los apostadores.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del Dorado Tarde?

El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde es sencillo, seguro y transparente. Según las disposiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse únicamente en puntos de pago autorizados.

Para efectuar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:

