Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy 22 de agosto de 2025

El Dorado Tarde es uno de los sorteos de chance más populares en Colombia y puede jugarse en la mayoría de ciudades y municipios donde existan puntos de venta autorizados. Su atractivo principal está en la posibilidad de ganar premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y la modalidad de apuesta elegida.

Así se pagan los premios por cada peso apostado:



4 cifras (directa): 4.500 veces su apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces su apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces su apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces su apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces su apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces su apuesta.

El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 22 de agosto de 2025 es el en minutos¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde el 2025, los apostadores tienen la opción de jugar con una “quinta balota” o número adicional, que puede aumentar las ganancias si se acierta en combinación con las demás cifras.



¿A qué hora juega Dorado Tarde?

El sorteo de Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m. Los domingos y festivos no hay sorteo, por lo que los resultados solo pueden consultarse en días hábiles.



¿Qué necesita para reclamar un premio?

Según informó Paga Todo, a partir del 1 de febrero de 2015, el pago de premios iguales o superiores a 100.000 pesos se efectúa en los puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los siguientes requisitos:

