Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy 25 de agosto de 2025

El Dorado Tarde es uno de los sorteos más reconocidos dentro de los juegos de chance en Colombia. Al igual que la mayoría de loterías y chances en el país, se encuentra disponible en prácticamente todas las ciudades y municipios donde existan puntos de venta autorizados.

Los premios de este juego varían según la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Así es como paga por cada peso apostado:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 25 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el 2025, los jugadores cuentan con la posibilidad de incluir una “quinta balota” o número adicional, lo que aumenta las opciones de obtener mayores ganancias si se acierta junto con otras cifras.



A qué hora juega Dorado Tarde

El sorteo del Dorado Tarde se lleva a cabo de lunes a sábado y los resultados pueden consultarse después de las 3:30 p.m.. Es importante tener en cuenta que este juego no se realiza los domingos ni festivos.



¿Qué necesita para reclamar un premio?

Según información oficial de Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 pueden reclamarse en los puntos autorizados, siempre y cuando el ganador cumpla con estos requisitos:

