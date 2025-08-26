Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy 26 de agosto de 2025

El Dorado Tarde es uno de los juegos de chance más populares en Colombia y, al igual que otros sorteos de este tipo, puede jugarse en prácticamente todas las ciudades y municipios del país donde existan puntos de venta autorizados.

Los premios dependen tanto de la modalidad como de la cantidad de cifras acertadas. Así se paga por cada peso apostado:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

Resultado de Dorado Tarde hoy, 26 de agosto de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 26 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, el juego incluyó una novedad: la posibilidad de elegir una “quinta balota” o número adicional, que aumenta las probabilidades de incrementar las ganancias si se acierta junto con otras cifras.



¿A qué hora juega Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado, y sus resultados se publican después de las 3:30 p.m. Cabe destacar que este juego no se lleva a cabo los domingos ni los días festivos, por lo que los apostadores deben tenerlo en cuenta al momento de participar.



¿Qué necesita para reclamar un premio?

De acuerdo con Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a 100.000 pesos se pueden cobrar directamente en los puntos autorizados, siempre y cuando el ganador cumpla con los siguientes requisitos:

