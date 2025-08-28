Publicidad

Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy 28 de agosto de 2025

Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy 28 de agosto de 2025

El chance Dorado Tarde juega de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy, jueves 28 de agosto de 2025.

Dorado Tarde.
Dorado Tarde.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 28, 2025 02:21 p. m.

El Dorado Tarde es uno de los juegos de chance más tradicionales en Colombia. Se encuentra disponible en casi todas las ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados, lo que lo convierte en una opción muy accesible para los apostadores.

Su atractivo está en la posibilidad de ganar con diferentes modalidades de apuesta, que ofrecen premios según la cantidad de cifras acertadas.

El número ganador del chance Dorado Tarde de este jueves, 28 de agosto de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: xxxx
  • Dos últimas cifras: xx
  • Tres últimas cifras: xxx
  • La quinta: x

Desde 2025, los apostadores tienen la opción de incluir una quinta balota o número adicional, lo que aumenta las probabilidades de obtener mayores premios si se acierta junto con otras cifras.

Premios del chance Dorado Tarde

El Dorado Tarde ofrece diferentes formas de ganar según la modalidad elegida. Así paga cada peso apostado:

  • 4 cifras (directa): 4.500 veces su apuesta.
  • 4 cifras (combinada): 208 veces su apuesta.
  • 3 últimas cifras (directa): 400 veces su apuesta.
  • 3 últimas cifras (combinada): 83 veces su apuesta.
  • 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces su apuesta.
  • Última cifra (directa o “uña”): 5 veces su apuesta.

¿A qué hora juega Dorado Tarde?

El sorteo de Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m.
Domingos y festivos no se juega.

¿Qué necesita para reclamar un premio?

De acuerdo con Paga Todo, a partir del 1 de febrero de 2015, el pago de premios iguales o superiores a $100.000 pesos se realiza en sus puntos de atención, siempre que el ganador cumpla con los siguientes requisitos:

  1. Ser mayor de edad.
  2. Presentar el tiquete original, correctamente diligenciado en la parte posterior y sin enmendaduras.
  3. Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía del ganador (es el único documento válido para este trámite).
