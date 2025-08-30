Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy 30 de agosto de 2025

El Dorado Tarde se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Su alcance nacional permite que los apostadores participen desde casi cualquier municipio o ciudad del país a través de puntos de venta autorizados.

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 30 de agosto de 2025 es el xxxx ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde este año, los apostadores cuentan con la opción de incluir una quinta balota o número adicional, lo que incrementa las posibilidades de obtener mayores ganancias en combinación con otras cifras.



Premios y modalidades de apuesta en Dorado Tarde

El Dorado Tarde ofrece diferentes formas de ganar, con pagos que dependen de la cantidad de cifras acertadas y la modalidad elegida. Por cada peso apostado, las ganancias se calculan así:



Cuatro cifras directo: 4.500 veces la apuesta.

4.500 veces la apuesta. Cuatro cifras combinado: 208 veces la apuesta.

208 veces la apuesta. Tres últimas cifras directo: 400 veces la apuesta.

400 veces la apuesta. Tres últimas cifras combinado: 83 veces la apuesta.

83 veces la apuesta. Dos últimas cifras (pata): 50 veces la apuesta.

50 veces la apuesta. Última cifra (uña): 5 veces la apuesta.

¿A qué hora se juega el Dorado Tarde?

El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m.. Cabe resaltar que los domingos y festivos no hay sorteo.



Requisitos para reclamar un premio

De acuerdo con Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 se pagan exclusivamente en puntos de venta autorizados. Para realizar el cobro es indispensable cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original debidamente diligenciado en su parte posterior.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía (único documento válido).

El Dorado Tarde continúa siendo uno de los chances más elegidos en el país, gracias a su cobertura, premios atractivos y la emoción que despierta en miles de apostadores cada tarde.