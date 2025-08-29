Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy 29 de agosto de 2025

El Dorado Tarde es uno de los juegos de chance más populares en Colombia. Se puede apostar en prácticamente todos los municipios y ciudades del país a través de puntos de venta autorizados. Su atractivo principal son los diferentes premios que varían de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas y la modalidad de la apuesta.

Por cada peso apostado, los pagos se realizan de la siguiente manera:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.



El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes, 29 de agosto de 2025 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, los jugadores también pueden apostar por la quinta balota o número adicional, una opción que ofrece la posibilidad de aumentar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras.



¿A qué hora juega Dorado Tarde?

El sorteo de Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m. Los domingos y festivos no se juega.



¿Qué se necesita para reclamar un premio?

De acuerdo con Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 se pagan únicamente en sus puntos autorizados. El apostador debe cumplir con los siguientes requisitos:

