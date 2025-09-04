Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy jueves 4 de septiembre de 2025

El chance Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los sorteos más reconocidos en Colombia.

Su amplia cobertura en ciudades y municipios, gracias a los puntos de venta autorizados, lo convierte en una de las apuestas favoritas entre quienes buscan probar suerte con un juego confiable y legal. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultados del Dorado Tarde hoy, 4 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este jueves 4 de septiembre de 2025 es el xxxx ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Cabe recordar que desde 2025 se incluyó la opción de jugar con la “quinta balota”, también conocida como número adicional, una modalidad que amplía las oportunidades de obtener premios más altos al combinarse con otras jugadas.



¿Cuánto paga el Dorado Tarde?

Los premios de este popular juego dependen de la modalidad escogida y de la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, así se pagan las combinaciones:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4.500 veces la apuesta. 4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

208 veces la apuesta. 3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

400 veces la apuesta. 3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

83 veces la apuesta. 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

Este sorteo se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m., mientras que los domingos y festivos no se lleva a cabo.



¿Cómo reclamar un premio?

Según la información de Paga Todo, desde febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 pesos se entregan directamente en sus puntos de atención. Para reclamar, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original, debidamente diligenciado en el reverso.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el cobro.

El Dorado Tarde continúa siendo una de las alternativas de chance más atractivas en el país, ofreciendo premios llamativos y la emoción de jugar de manera legal y segura.