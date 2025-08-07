Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy jueves 7 de agosto de 2025

El sorteo Dorado Tarde continúa consolidándose como uno de los juegos de azar preferidos por los colombianos. Disponible en gran parte del país a través de puntos de venta autorizados, este juego brinda a miles de personas la posibilidad de tentar a la suerte cada tarde, de lunes a sábado.

Resultado del Dorado Tarde – Jueves 7 de agosto de 2025

El número ganador del sorteo Dorado Tarde de este jueves fue:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta balota:

¡Felicitaciones a todos los afortunados que acertaron! Recuerde verificar su tiquete con el vendedor autorizado.

Desde 2025, los jugadores pueden participar también por una quinta balota adicional, una novedad que permite incrementar las ganancias si se acierta en combinación con los demás números.



¿Cuánto paga el Dorado Tarde?

Los premios del Chance Dorado Tarde varían según la cantidad de cifras acertadas y la modalidad elegida. Estos son los pagos establecidos por cada peso apostado:

4 cifras (directa): 4.500 veces el valor apostado

4 cifras (combinada): 208 veces el valor apostado

3 últimas cifras (directa): 400 veces el valor apostado

3 últimas cifras (combinada): 83 veces el valor apostado

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces el valor apostado

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces el valor apostado

¿A qué hora se juega el Dorado Tarde?

Este sorteo se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m. No se lleva a cabo los domingos ni los días festivos. Los resultados se publican inmediatamente después del sorteo, lo que permite a los jugadores consultar rápidamente si han resultado ganadores.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

Según Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a $100.000 pueden reclamarse en puntos de venta autorizados. Para hacerlo, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, debidamente diligenciado en su reverso.

Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía, el único documento válido para hacer el reclamo.

El Dorado Tarde representa no solo una tradición diaria para muchos colombianos, sino también una posibilidad real de ganar. ¡Siga participando con responsabilidad y buena suerte en los próximos sorteos!