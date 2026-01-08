Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy, jueves 8 de enero de 2026

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y consultados en Colombia. Su trayectoria, la confianza que ha construido a lo largo de los años y la expectativa que genera cada tarde lo posicionan como una de las opciones preferidas entre los apostadores del país.

Gracias a su permanencia en el mercado y a la credibilidad que lo respalda, este sorteo se mantiene como un referente dentro de los juegos de azar en Colombia. Todos los días, miles de personas revisan sus resultados y participan con la ilusión de poner a prueba su suerte y aspirar a un premio.

Número ganador de Dorado Tarde hoy, jueves 8 de enero de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este jueves 8 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades y pagos del Dorado Tarde

Uno de los principales atractivos del Dorado Tarde es la diversidad de modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a distintos perfiles de jugadores y niveles de riesgo. Además, ofrece pagos competitivos que fortalecen su popularidad entre los apostadores. Las opciones disponibles son:

4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: entrega 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: devuelve 400 veces lo jugado.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): ofrece 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una innovación que amplía las posibilidades de acierto y suma un nuevo nivel de emoción a cada jugada, incrementando el interés y la expectativa de los participantes.



¿A qué hora se juega el Dorado Tarde?

El Dorado Tarde se juega de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. El sorteo no se realiza los domingos ni los días festivos, por lo que se recomienda a los apostadores programar sus jugadas con anticipación para no perder la oportunidad de participar.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde es sencillo y seguro. Según lo establecido por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en un punto autorizado. Para realizar el trámite, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos: