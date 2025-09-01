Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy lunes 1 de septiembre de 2025

El Dorado Tarde es uno de los sorteos más tradicionales y populares entre los juegos de chance en Colombia. Al igual que otras loterías legales del país, este sorteo se puede jugar en la mayoría de ciudades y municipios donde existan puntos de venta autorizados.

Los premios que ofrece Dorado Tarde dependen de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad de la apuesta. Así es como paga por cada peso jugado:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

Número ganador de Dorado Tarde hoy, lunes 1 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 1 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, los apostadores también tienen la opción de incluir la “quinta balota” o “número adicional”, una modalidad que puede aumentar considerablemente las ganancias si se acierta junto con otras combinaciones.



A qué hora juega Dorado Tarde

El sorteo de Dorado Tarde se lleva a cabo de lunes a sábado y su resultado oficial se puede consultar a partir de las 3:30 p.m.. Cabe destacar que los domingos y festivos no se juega este chance.



¿Qué necesita para reclamar un premio?

De acuerdo con la empresa Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 pesos se pagan directamente en sus puntos de atención, siempre que el ganador cumpla con los siguientes requisitos:

