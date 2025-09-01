Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Terremoto Afganistán
Ecopetrol
Valeria Afanador
Convocatoria Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy lunes 1 de septiembre de 2025

Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy lunes 1 de septiembre de 2025

El chance Dorado Tarde juega de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy, lunes 1 de septiembre de 2025.

Dorado Tarde
Dorado Tarde
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 12:53 p. m.

El Dorado Tarde es uno de los sorteos más tradicionales y populares entre los juegos de chance en Colombia. Al igual que otras loterías legales del país, este sorteo se puede jugar en la mayoría de ciudades y municipios donde existan puntos de venta autorizados.

Los premios que ofrece Dorado Tarde dependen de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad de la apuesta. Así es como paga por cada peso jugado:

  • 4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.
  • 4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.
  • 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.
  • Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

Número ganador de Dorado Tarde hoy, lunes 1 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 1 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Tres últimas cifras: 
  • La quinta:

Desde el año 2025, los apostadores también tienen la opción de incluir la “quinta balota” o “número adicional”, una modalidad que puede aumentar considerablemente las ganancias si se acierta junto con otras combinaciones.

A qué hora juega Dorado Tarde

El sorteo de Dorado Tarde se lleva a cabo de lunes a sábado y su resultado oficial se puede consultar a partir de las 3:30 p.m.. Cabe destacar que los domingos y festivos no se juega este chance.

¿Qué necesita para reclamar un premio?

De acuerdo con la empresa Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 pesos se pagan directamente en sus puntos de atención, siempre que el ganador cumpla con los siguientes requisitos:

  1. Ser mayor de edad.
  2. Presentar el tiquete original, debidamente diligenciado con todos los campos en la parte posterior.
  3. Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, el único documento válido para reclamar el premio.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Resultados del chanche

Dorado Tarde