Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy martes, 12 de agosto de 2025

El chance Dorado Tarde se juega de lunes a sábado a las 3:30 p.m. Consulte aquí el número ganador de hoy, 12 de agosto de 2025.

Dorado Tarde.
Dorado Tarde.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 12, 2025 01:05 p. m.

El Dorado Tarde es uno de los sorteos más populares en Colombia y, al igual que otros juegos de chance, está disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país donde operan puntos de venta autorizados.

Este juego ofrece diferentes premios según la cantidad de cifras acertadas y la modalidad de la apuesta. Así se pagan los premios por cada peso apostado:

  • 4 cifras (directa): 4.500 veces el valor apostado.
  • 4 cifras (combinada): 208 veces el valor apostado.
  • 3 últimas cifras (directa): 400 veces el valor apostado.
  • 3 últimas cifras (combinada): 83 veces el valor apostado.
  • 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces el valor apostado.
  • Última cifra (directa o “uña”): 5 veces el valor apostado.

El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes, 12 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Tres últimas cifras: 
  • La quinta:

Desde el 2025, los jugadores pueden añadir una “quinta balota” o “número adicional”, una opción que puede aumentar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras.

A qué hora juega Dorado Tarde

El sorteo del Dorado Tarde se lleva a cabo de lunes a sábado y su resultado está disponible después de las 3:30 p.m.. Los domingos y festivos no se realiza el sorteo.

¿Qué necesita para reclamar un premio?

Paga Todo, la entidad encargada de este juego, recuerda que desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 se pagan en puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con estos requisitos:

  1. Ser mayor de edad.
  2. Presentar el tiquete original, correctamente diligenciado en la parte posterior.
  3. Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía (único documento válido) de la persona que reclama el premio.
