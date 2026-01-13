Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy, martes 13 de enero de 2026

El Dorado Tarde es uno de los juegos de chance más tradicionales de Colombia y se encuentra disponible en prácticamente todas las ciudades y municipios del país que cuentan con puntos de venta autorizados. Su amplia cobertura y trayectoria lo han convertido en una opción confiable para miles de apostadores.

Gracias a la confianza que ha construido a lo largo de los años, este sorteo se consolida como un referente dentro de los juegos de azar en el territorio nacional. A diario, numerosas personas consultan los resultados del Dorado Tarde y participan con la ilusión de acertar y obtener un premio.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, martes 13 de enero de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 13 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades y pagos del sorteo Dorado Tarde

Los premios del Dorado Tarde dependen del tipo de apuesta realizada y de la cantidad de cifras acertadas en el resultado. A continuación, se presentan los pagos establecidos por cada peso apostado:



4 cifras (directa): paga 4.500 veces lo apostado.

4 cifras (combinada): paga 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras (directa): paga 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras (combinada): paga 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (directa o “pata”): paga 50 veces lo apostado.

Última cifra (directa o “uña”): paga 5 veces lo apostado.

Desde el año 2025, los jugadores tienen la posibilidad de añadir una “quinta balota” o “número adicional”, una alternativa que permite incrementar las ganancias si se acierta este número junto con otras cifras del sorteo.



¿Qué necesita para reclamar un premio de Dorado Tarde?

El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde es sencillo y seguro. De acuerdo con las disposiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben cobrarse exclusivamente en puntos de pago autorizados.

Para efectuar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:

