Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy martes 19 de agosto de 2025

El chance Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los juegos más populares en Colombia. Su atractivo radica en las múltiples oportunidades de ganar y en la facilidad para participar, ya que está disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de los puntos de venta autorizados.

Los premios varían de acuerdo con la modalidad y la cantidad de cifras acertadas. Así paga por cada peso apostado:



4 cifras (directa): 4.500 veces el valor de la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces su apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces su apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces su apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces su apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces su apuesta.

Número ganador del chance Dorado Tarde hoy, martes 19 de agosto de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 19 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, los jugadores también cuentan con la opción de agregar una “quinta balota” o número adicional, que puede aumentar significativamente las ganancias si se acierta junto con las demás cifras.



¿A qué hora juega Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se lleva a cabo de lunes a sábado, y sus resultados se pueden consultar a partir de las 3:30 p.m. Cabe destacar que los domingos y festivos no se realiza el sorteo.



¿Qué necesita para reclamar un premio?

De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a 100.000 pesos se pueden reclamar en sus puntos autorizados, siempre y cuando el ganador cumpla con los siguientes requisitos:

