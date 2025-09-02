Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy martes 2 de septiembre de 2025

El Dorado Tarde es considerado uno de los sorteos más tradicionales y reconocidos dentro de los juegos de chance en Colombia. Al igual que otros sorteos legales del país, está disponible en la mayoría de ciudades y municipios a través de puntos de venta autorizados, lo que lo convierte en una opción accesible y muy popular entre los apostadores.

Los premios que ofrece este sorteo varían según la modalidad de juego y la cantidad de cifras acertadas. Así se pagan las apuestas por cada peso jugado:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Número ganador Dorado Tarde hoy sábado 2 de septiembre

El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 2 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, se añadió la posibilidad de jugar con la “quinta balota” o “número adicional”, una modalidad que aumenta las probabilidades de obtener premios más altos cuando se combina con otras jugadas.



A qué hora juega Dorado Tarde

El sorteo de El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m.. Es importante tener en cuenta que los domingos y festivos no se lleva a cabo este juego.



¿Qué necesita para reclamar un premio?

De acuerdo con Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 pesos se pagan directamente en sus puntos de atención, siempre que el ganador cumpla con los siguientes requisitos:

