Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy martes 2 de septiembre de 2025

El chance Dorado Tarde juega de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy, martes 2 de septiembre de 2025.

Dorado Tarde
Dorado Tarde
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 01:24 p. m.

El Dorado Tarde es considerado uno de los sorteos más tradicionales y reconocidos dentro de los juegos de chance en Colombia. Al igual que otros sorteos legales del país, está disponible en la mayoría de ciudades y municipios a través de puntos de venta autorizados, lo que lo convierte en una opción accesible y muy popular entre los apostadores.

Los premios que ofrece este sorteo varían según la modalidad de juego y la cantidad de cifras acertadas. Así se pagan las apuestas por cada peso jugado:

  • 4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.
  • 4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.
  • 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Número ganador Dorado Tarde hoy sábado 2 de septiembre

El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 2 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Tres últimas cifras: 
  • La quinta:

Desde el año 2025, se añadió la posibilidad de jugar con la “quinta balota” o “número adicional”, una modalidad que aumenta las probabilidades de obtener premios más altos cuando se combina con otras jugadas.

A qué hora juega Dorado Tarde

El sorteo de El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m.. Es importante tener en cuenta que los domingos y festivos no se lleva a cabo este juego.

¿Qué necesita para reclamar un premio?

De acuerdo con Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 pesos se pagan directamente en sus puntos de atención, siempre que el ganador cumpla con los siguientes requisitos:

  • Ser mayor de edad.
  • Presentar el tiquete original, debidamente diligenciado en la parte posterior.
  • Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, el único documento válido para reclamar el premio.
