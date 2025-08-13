Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy miércoles, 13 de agosto de 2025

El Dorado Tarde, uno de los juegos de chance más populares en Colombia, está disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados.

Así se paga por cada peso apostado:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

El número ganador del chance Dorado Tarde de este miércoles, 13 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, los jugadores tienen la opción de agregar una “quinta balota” o “número adicional”, que aumenta las posibilidades de obtener mayores ganancias si se acierta junto con otras cifras.



¿A qué hora juega Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado, y los resultados se pueden consultar después de las 3:30 p. m..

Es importante tener en cuenta que domingos y festivos no se juega.



¿Qué necesita para reclamar un premio?

Según informó Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a $100.000 se pagan únicamente en puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con estos requisitos:

