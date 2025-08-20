Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy miércoles 20 de agosto de 2025

El Dorado Tarde es uno de los sorteos más populares del chance en Colombia, disponible en gran parte del país a través de puntos de venta autorizados. Esta lotería ofrece distintas modalidades de juego que permiten multiplicar la apuesta según la cantidad de cifras acertadas, convirtiéndose en una opción atractiva para quienes disfrutan de tentar la suerte.

Los premios se calculan de acuerdo con el número de cifras y la modalidad elegida. Así se pagan por cada peso apostado:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

Número ganador del chance Dorado Tarde hoy, miércoles 20 de agosto de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este miércoles 20 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, los jugadores cuentan con la opción de agregar una “quinta balota” o número adicional, lo que aumenta las posibilidades de ganar mayores premios si se acierta junto con otras cifras.



¿A qué hora juega Dorado Tarde?

El sorteo de Dorado Tarde se lleva a cabo de lunes a sábado y sus resultados están disponibles a partir de las 3:30 p.m.. Es importante tener en cuenta que no se juega domingos ni festivos.



¿Qué necesita para reclamar un premio?

De acuerdo con Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a 100.000 pesos se pueden reclamar en los puntos de pago autorizados, siempre y cuando el ganador cumpla con los siguientes requisitos:

