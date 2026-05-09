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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Extra de Colombia - Lotería de Nariño: resultados del último sorteo de este 9 de mayo de 2026

Extra de Colombia - Lotería de Nariño: resultados del último sorteo de este 9 de mayo de 2026

El sorteo extraordinario del Extra de Colombia jugado el sábado 9 de mayo de 2026 dejó un nuevo ganador del premio mayor de $15.000 millones. Estos son todos los resultados oficiales del sorteo.

Extra de Colombia de la Lotería de Nariño
Extra de Colombia de la Lotería de Nariño.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de may, 2026

Este sábado, 9 de mayo de 2026 se realizó el sorteo 0017 del Extra de Colombia, en convenio con la Lotería de Nariño, con un premio mayor de 15.000 millones de pesos. En esta edición, el número ganador fue el en minutos.

Resultados completos Extra de Colombia y Lotería de Nariño

El plan de premios del Sorteo Extraordinario de Colombia 0017 incluyó, además del premio mayor y el extramillonario, una amplia distribución de premios secos en diferentes categorías, que abarcan diferentes montos. A estos se suman incentivos adicionales como bonos de casa, carro, viaje y moto, lo que amplía significativamente las opciones de ganar. A continuación, se presenta el consolidado completo de resultados en una sola tabla para facilitar su consulta.

Este sorteo incluyó múltiples categorías de premios, desde el premio mayor hasta incentivos adicionales, ampliando las probabilidades de ganar para los participantes. Asimismo, se mantuvieron los pagos por aproximaciones y coincidencias parciales, conforme al plan oficial de premios.

Las autoridades reiteraron que los resultados tienen carácter informativo y que el documento válido es el acta oficial del sorteo.

La Lotería Extra de Colombia se realiza una vez al mes, generalmente el último sábado. Este sorteo especial destaca por ofrecer premios superiores a los de las loterías regulares, con montos que varían en cada edición y se anuncian con anticipación.

La Lotería Extra de Colombia, una de las más antiguas del país, se ha convertido en un evento mensual esperado por los aficionados a la lotería.

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