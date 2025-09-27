Extra de Colombia resultados del último sorteo del 27 de septiembre de 2025: número ganador

El Sorteo Extraordinario de Colombia, conocido como Extra de Colombia, volvió a captar la atención de miles de apostadores en todo el país. Reconocido por sus atractivos premios y múltiples secos y bonos, este sorteo continúa siendo uno de los juegos de azar más esperados por los colombianos, quienes ven en él una oportunidad para cambiar su suerte.

Número ganador del Extra de Colombia

El número ganador del premio mayor del Sorteo Extraordinario de Colombia de este sábado 27 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $7.000 millones!



Cómo saber si su billete es ganador

Para verificar si un billete obtuvo premio, basta con comparar el número y la serie impresos en el boleto con los resultados oficiales del sorteo. Incluso quienes acierten solo la última cifra del premio mayor pueden recibir un beneficio. Además, el Extra de Colombia reparte múltiples premios secundarios, lo que aumenta las posibilidades de ganar.



Un sorteo con tradición y alianzas

El Extra de Colombia se realiza habitualmente los sábados. En algunas ediciones, se juega en alianza con loterías departamentales como las de Medellín, Risaralda y Meta, entre otras, lo que amplía la emoción y el alcance de cada jornada.



Guía para reclamar premios del Extra de Colombia

El procedimiento para cobrar los premios varía según el monto:



Premios menores: se reclaman presentando el billete original y en buen estado ante el distribuidor autorizado o en las oficinas del Extra de Colombia, ubicadas en Bogotá (Calle 72 No. 10-07, Oficina 903).

Premios desde $5 millones: se debe anexar una fotocopia de la cédula de ciudadanía y una certificación bancaria para realizar la transferencia electrónica.

Premios superiores a $10 millones: el pago se efectúa exclusivamente en las oficinas de Bogotá, donde se explica el proceso de entrega de forma detallada.

En el caso de premios promocionales, se aplican las condiciones descritas en el reglamento oficial, disponible en la parte posterior del billete y en el portal web.



Reclamo de premios fuera de Bogotá

Si el billete ganador fue adquirido en otra ciudad, el apostador puede enviar el desprendible del billete, junto con la fotocopia de la cédula y el formato de pago de premios, a través de mensajería. También es posible tramitar el cobro con el distribuidor local autorizado.