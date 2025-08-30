Extra de Colombia resultados del último sorteo del 30 de agosto de 2025: número ganador 

El Sorteo Extraordinario de Colombia celebró una nueva edición este sábado 30 de agosto de 2025, en conjunto con la Lotería 2242, ofreciendo a los apostadores la posibilidad de llevarse premios millonarios. En esta ocasión, el premio mayor alcanzó los 14.000 millones de pesos, una cifra que generó gran expectativa entre los jugadores.

Número ganador del Extra de Colombia

El número ganador del premio mayor del Sorteo Extraordinario de Colombia de este sábado 30 de agosto de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $7.000 millones!



¿Cómo saber si ganó en el Extra de Colombia?

Para confirmar si un billete es ganador, los participantes deben comparar los resultados oficiales del sorteo con el número y la serie impresos en su boleto. Incluso, con solo acertar la última cifra del premio mayor ya se puede obtener un beneficio, aunque el sorteo reparte también múltiples premios secundarios.

El Sorteo Extraordinario de Colombia se realiza los sábados y, en algunas ocasiones, se juega en alianza con loterías como la de Medellín, Risaralda, Meta, entre otras, lo que aumenta la emoción de cada jornada.



Guía para cobrar un premio del Extra de Colombia

El proceso de cobro depende del monto obtenido:



Premios menores: se reclaman presentando el billete original en buen estado ante el distribuidor de confianza o en las oficinas del Extra de Colombia, ubicadas en Bogotá (Calle 72 No. 10-07, Oficina 903).

se reclaman presentando el billete original en buen estado ante el distribuidor de confianza o en las oficinas del Extra de Colombia, ubicadas en Bogotá (Calle 72 No. 10-07, Oficina 903). Premios desde $5 millones: se requiere anexar una fotocopia de la cédula de ciudadanía y una certificación bancaria para realizar la transferencia electrónica.

se requiere anexar una fotocopia de la cédula de ciudadanía y una certificación bancaria para realizar la transferencia electrónica. Premios superiores a $10 millones: el pago se efectúa exclusivamente en las oficinas del Extra de Colombia en Bogotá, donde se explica detalladamente el proceso de entrega.

En el caso de premios promocionales, se aplican las condiciones estipuladas en el reglamento vigente, disponible tanto en la parte posterior del billete como en la página web oficial.



¿Qué pasa si el premio se gana en otra ciudad?

Si el billete ganador fue comprado fuera de Bogotá, el apostador puede hacer efectivo el premio enviando el desprendible del billete junto con la fotocopia de la cédula y el formato de pago de premios por mensajería. También es posible realizar el trámite a través de la agencia distribuidora que corresponda.

Por su parte, los recambios de premios de menor valor se gestionan directamente con el distribuidor o vendedor autorizado.