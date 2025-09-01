Gracias a un error, hombre se volvió millonario en reconocida lotería: esto hizo

Hay historias casi imposibles de creer en donde la suerte le puede cambiar la vida a una persona en cuestión de minutos y así pasó con la historia de un hombre en Estados Unidos, que, por un error, terminó volviéndose millonario y cambiando su realidad para siempre.



Un error al comprar la lotería le cambió la vida a este hombre

Sucedió en Maryland, EEUU, cuando la fortuna estuvo del lado de este hombre, del cual se desconoce su identidad por motivos personales. Pero fue un error lo que le permitió cambiar su vida para siempre y le dio un giro de 180 grados a su realidad.

Por años, él se encargó de jugar de la lotería con los mismos números, pero un día, sin querer, pensó que no había hecho su tarea y volvió a apostar el mismo en el sorteo de la famosa lotería Powerball del 20 de agosto en donde ya tenía dos veces lo apostado y sin saberlo terminó siendo el afortunado.

Gracias a este “error”, este hombre se hizo con dos premios mayores, cada uno valorado en 500.000 dólares y fue su despiste lo que volvió en un nuevo millonario en poco tiempo.

"Mirarla a los ojos y decirle que había ganado 500 000 dólares fue genial. Pero decirle que era un millón fue una locura. ¡Aquello fue increíble!", contó en un medio local.

Su historia le ha dado la vuelta a Estados Unidos porque un “despiste” le incrementó un premio para cambiar para siempre su realidad.

¿Esto podría pasar en Colombia?

Sí. Algunas loterías permiten que pueda darse varios ganadores del premio mayor, por ende, en caso de que alguien tenga también dos veces el mismo numero y serie, podría llevarse la cifra más alta.



Estas son las loterías que mejor pagan en Colombia

Lotería de Boyacá y Lotería de Medellín: las más grandes, cada una con un acumulado de 15.000 millones de pesos y premios secos hasta de 1.000 millones.

las más grandes, cada una con un acumulado de 15.000 millones de pesos y premios secos hasta de 1.000 millones. Lotería de Cundinamarca: acumulado de 6.000 millones y premios secos que llegan a 300 millones.

acumulado de 6.000 millones y premios secos que llegan a 300 millones. Lotería del Valle: acumulado de 6.000 millones y premios secos entre 12 y 240 millones.

acumulado de 6.000 millones y premios secos entre 12 y 240 millones. Baloto: juega dos veces por semana, con un acumulado de 5.200 millones, aunque es más difícil de ganar.

