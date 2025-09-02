IVA a apuestas y juegos de azar afectará a plataformas nacionales, dice gremio

El anuncio del Gobierno Nacional de hacer permanente el IVA a las apuestas y otros juegos de azar encendió las alarmas en el sector. Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos, aseguró en entrevista con Mañanas Blu que la medida no solo golpeará a las empresas operadoras, sino que también reducirá los aportes a la salud y fomentará la migración hacia plataformas internacionales no reguladas.



Un impuesto que amenaza la sostenibilidad del sector

Restrepo recordó que, desde hace varios meses, las apuestas en línea ya venían pagando IVA por cuenta de un decreto legislativo expedido durante la conmoción interior. Sin embargo, ahora la intención de volverlo permanente genera un riesgo mayor.

“Lo que ha mostrado la tendencia en los últimos meses es que se ha reducido la transferencia a la salud que se hacía directamente. Incluso el propio IVA que se ha venido cobrando ha perdido fuerza”, señaló el dirigente gremial. De acuerdo con Asojuegos, la carga tributaria para las empresas colombianas es cada vez más pesada: derechos de explotación, retenciones, impuestos a las ganancias ocasionales y ahora IVA, lo que deja a las plataformas nacionales en desventaja frente a las internacionales.

Riesgo de migración a la ilegalidad

Uno de los puntos más críticos, según Restrepo, es el incentivo que se está generando para que los apostadores se trasladen a plataformas extranjeras, muchas de ellas radicadas en paraísos fiscales.

“El efecto de este IVA causa un gran desplazamiento hacia la ilegalidad y hacia plataformas internacionales que no tienen contrato en Colombia. Eso significa menos recursos para la salud y un golpe a la legalidad”, advirtió.

En este escenario, los operadores locales temen una caída significativa en la recaudación destinada al sistema de salud, precisamente uno de los argumentos centrales que justifican el monopolio estatal sobre los juegos de suerte y azar.



¿Quiénes apuestan en línea en Colombia?

El Gobierno ha insistido en que este impuesto no afecta a la clase media ni a los sectores más vulnerables. Sin embargo, el presidente de Asojuegos refutó esa postura con datos sobre el perfil de los jugadores en el país.

“En Colombia, el año anterior hubo cerca de 8 millones de cuentas de apostadores online, presentes en todos los estratos sociales. Si bien los estratos medios y altos son más frecuentes, también en barrios populares se realizan recargas de manera permanente”, explicó Restrepo.

El dirigente gremial aseguró que no existe evidencia para afirmar que solo las élites económicas participan en estos juegos. Por el contrario, se trata de una actividad de entretenimiento masiva que involucra a millones de ciudadanos.

Aumento de la retención en premios: otro golpe al jugador

El gremio también cuestionó el incremento en la tasa de ganancia ocasional, que pasará del 20 % al 30 % sobre premios superiores a cierto umbral. Para Restrepo, este cambio envía un mensaje negativo a los usuarios:

“Todos los mensajes son: apueste en otros escenarios donde no le quitan esa parte de sus ganancias. Eso es bastante grave porque estas decisiones afectan directamente la legalidad”.

Con esta combinación de medidas, el gremio advierte que el atractivo de jugar en plataformas internacionales será aún mayor, lo que se traducirá en un menor recaudo fiscal y una competencia desleal para quienes cumplen con las obligaciones en Colombia.



Llamado al Gobierno: buscar soluciones conjuntas

Restrepo aseguró que Asojuegos está dispuesto a dialogar con el Ejecutivo para encontrar salidas que no comprometan la sostenibilidad del sector ni los recursos para la salud. Una de las propuestas presentadas consiste en modificar la base gravable del impuesto, de manera que no recaiga directamente sobre los depósitos de los jugadores.

“Estamos dispuestos a discutir con el Gobierno soluciones, porque corresponde buscar salidas responsables. Lo importante es no seguir incentivando la ilegalidad ni afectar los ingresos que recibe la salud”, concluyó el presidente del gremio.