Así será la subida de impuestos para los colombianos de mayores ingresos

Los colombianos de mayores ingresos son uno de los principales focos de la reforma tributaria que endurece tarifas en impuestos a la renta, los dividendos y el patrimonio a la vez que se eliminan exenciones.



Así será el alza del impuesto a la renta para las personas de más ingresos

De acuerdo con el proyecto de reforma tributaria radicado por el Gobierno nacional quienes ganan al año más de 84 millones de pesos (es decir, aquellos con un salario de más de 6.5 millones de pesos) recibirán un incremento del impuesto a la renta.

La tarifa mínima del impuesto a la renta se mantiene en 19 %, sin embargo, quienes ganan entre 84.6 y 204 millones de pesos pasarán a pagar 29 % y no 28 %. La tarifa para quienes ganan hasta 431 millones de pesos quedó en 35 %, para quienes ganan hasta 944 millones quedaría en 37 %, para quienes ganan hasta 1.543 millones hasta 39 % y para quienes ganan más de ese valor queda en 41 %.

Impuesto de renta// Imagen de referencia

La norma también deroga los beneficios tributarios para quienes pagan el impuesto a los dividendos lo que en la práctica llevará también a mayores pagos.

El sistema de impuesto a la renta seguirá aplicando tarifas marginales pero las nuevas tablas de retención en la fuente no operarían de inmediato.

también se eliminará el beneficio de deducción de hasta 72 uvt por dependiente económico.



Así quedaría el impuesto al patrimonio con la nueva reforma tributaria

El impuesto al patrimonio ya no se pagará desde los 1.991 millones de pesos sino desde los 3.585 millones.

A partir de ahí comienza una tabla de tarifas marginales que va desde el 0.5 % hasta el 5 %.



¿Invierte en criptomonedas? Alístese para pagar impuestos

El Gobierno está estableciendo reglas más estrictas para el pago de impuestos a quienes tienen ‘activos digitales’, un concepto que aplica principalmente a criptomonedas y otras figuras que no tienen un activo subyacente (como ocurre con las acciones o los bonos).

Según esta reforma, si usted tiene esta clase de inversiones tendrá que pagar impuestos por ese activo como un activo que se posee por fuera del país y pagar la declaración respectiva.

Criptomonedas Foto: ImagenFX, referencia

La Dian le va a pedir reporte a las plataformas que reporten las operaciones de los colombianos para cobrarles impuestos. Algo que especialmente funcionaría para casas de cambio o plataformas de trading de coins.

“Los proveedores de servicios de activos digitales domiciliados en Colombia o con operaciones en el país deberán reportar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian, de manera individualizada, la información relacionada con las operaciones que realicen sus usuarios y que impliquen la conversión de moneda de curso legal a activos digitales o de activos digitales a moneda de curso legal”, señala la reforma.