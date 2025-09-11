Lotería de Bogotá resultado del jueves 11 de septiembre de 2025

La noche del jueves, 11 de septiembre de 2025, fue especial para miles de colombianos que confiaron en la Lotería de Bogotá, la cual celebró su sorteo número 2811. En esta edición, el premio mayor entregado alcanzó los $14.000 millones, cambiando para siempre la vida de un nuevo afortunado.



Número ganador del Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá de este jueves 11 de septiembre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $14.000 millones!



Premios secos de la Lotería de Bogotá

Además del premio principal, la Lotería de Bogotá entregó numerosos premios secos en diferentes categorías, repartiendo suerte en varias regiones del país:



Imagen oficial de los resultados

Los jugadores pueden verificar el resultado de su billete en la imagen oficial publicada por la Lotería de Bogotá.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Bogotá?

Premios menores a seis salarios mínimos: se cobran con el lotero o en puntos autorizados.

Premios mayores: deben reclamarse en la sede principal de la Lotería de Bogotá (Carrera 32A #26-14) o en puntos habilitados fuera de la capital.

Requisitos para el cobro:



Presentar el billete original firmado.

Fotocopia de la cédula.

Certificación bancaria.

Formulario de identificación de ganadores.

Carta de autorización (si aplica).

Precio del billete

Billete completo: $18.000 (3 fracciones).

Fracción individual: $6.000.

En sorteos unifraccionales, se vende una sola fracción por el valor total.

Recomendaciones importantes