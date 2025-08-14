Lotería de Bogotá resultado del jueves 14 de agosto de 2025

La noche del miércoles 14 de agosto de 2025 estuvo llena de emoción para miles de colombianos que confiaron en su suerte con la Lotería de Bogotá, que celebró su sorteo número 2807 con un premio mayor de $14.000 millones. Como cada semana, los jugadores siguieron con expectativa los resultados, y esta vez un afortunado logró acertar la combinación ganadora, llevándose el gran premio.

Número ganador del Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá de este jueves 14 de agosto de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $14.000 millones!

Listado de premios secos entregados

Para confirmar si su número está entre los ganadores, se recomienda verificar la imagen oficial publicada por la Lotería de Bogotá.



Cómo cobrar un premio

Premios menores a seis salarios mínimos: se reclaman directamente con el lotero o en puntos autorizados.

se reclaman directamente con el lotero o en puntos autorizados. Premios mayores: el trámite se realiza en la sede principal (Carrera 32A #26-14, Bogotá) o desde un punto de venta autorizado si está fuera de la ciudad.

el trámite se realiza en la sede principal (Carrera 32A #26-14, Bogotá) o desde un punto de venta autorizado si está fuera de la ciudad. Requisitos: billete original firmado, fotocopia de la cédula, certificación bancaria, formulario de identificación de ganadores y carta de autorización (si aplica).

Precio del billete

Billete completo: $18.000 (incluye tres fracciones).

$18.000 (incluye tres fracciones). Fracción individual: $6.000.

$6.000. En sorteos unifraccionales se vende una sola fracción por el valor total.

Recomendaciones clave

Verificar que el billete esté en buen estado y corresponda a la fecha del sorteo.

Revisar la casilla de seguridad: debe aparecer la palabra “AUTÉNTICO”.

El plazo para reclamar el premio es de un año, con seis meses adicionales para iniciar una acción legal.

Los sorteos se realizan todos los jueves a las 10:25 p.m. por Canal Uno (puede cambiar si es festivo).

Una sola revisión puede cambiarlo todo. ¡Mucha suerte en el próximo sorteo de la Lotería de Bogotá! 🎉