Lotería de Bogotá resultado del miércoles 6 de agosto de 2025

La noche del miércoles, 6 de agosto de 2025 estuvo cargada de emoción para miles de colombianos que confiaron en su suerte y jugaron la Lotería de Bogotá, la cual celebró su sorteo número 2806 con un premio mayor de $14.000 millones. Como cada semana, los jugadores esperaban con ilusión los resultados, y esta vez, un afortunado acertó la combinación ganadora y se llevó el gran premio.



Número ganador del Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá de este miércoles 6 de agosto es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $14.000 millones!



Premios Secos entregados

Además del premio principal, el sorteo repartió una importante cantidad de premios secos en diversas categorías. Aquí el listado completo:

Para confirmar si su número está entre los ganadores, se recomienda verificar los resultados en la imagen oficial publicada por la entidad.



¿Cómo cobrar un premio de la Lotería de Bogotá?

Premios menores a seis salarios mínimos pueden cobrarse directamente con el lotero o en puntos autorizados.

Para premios superiores, el procedimiento debe hacerse en la sede principal:



Carrera 32A #26-14, Bogotá

Documentos requeridos:



Billete original firmado

Fotocopia de la cédula

Carta de autorización (si aplica)

Certificación bancaria

Formulario de identificación de ganadores

Si el ganador está fuera de Bogotá, puede realizar el trámite desde un punto de venta autorizado. En compras digitales, debe seguir el protocolo de la plataforma donde realizó la apuesta.



Valor del billete

El billete completo tiene un valor de $18.000 e incluye tres fracciones. También puede adquirirse por fracción, a $6.000 cada una. En sorteos unifraccionales, se vende una sola fracción por el total.



Recomendaciones importantes

Verifique que su billete esté en buen estado y sea de la fecha del sorteo.

Frote la casilla de seguridad: debe aparecer la palabra “AUTÉNTICO”.

Tiene un año para reclamar su premio. Después de ese periodo, dispone de seis meses adicionales para iniciar una acción legal.

Los sorteos se realizan todos los jueves a las 10:25 p.m. por Canal Uno. Si el jueves es festivo, la fecha puede cambiar según el Decreto 3034 de 2013.

¡No pierda la oportunidad de revisar su billete!

Una simple mirada podría cambiarle la vida. ¡Mucha suerte en el próximo sorteo de la Lotería de Bogotá!